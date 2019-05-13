WSJ: селебрити могут поручить восстановление утраченного к Boeing доверия
Компании Boeing будет сложно восстановить доверие после двух катастроф с лайнерами 737 MAX, пишет The Wall Street Journal.
Авиапроизводитель ожидает, что уже к лету его самый продаваемый самолет снова будет перевозить пассажиров, но убедить их снова сесть в 737 MAX — будет большой проблемой, отмечает издание.
WSJ сообщает, что Boeing может привлечь знаменитостей для того, чтобы поднять репутацию лайнеров этой модели в глазах общественности, а также в глазах экипажа, которому придется выполнять первые рейсы на 737 MAX. Однако такие стандартные приемы могут не сработать в такой ситуации, учитывая масштаб проблем Boeing, подчеркивает WSJ.
Эксплуатация этой модели была прекращена в большинстве стран в апреле. Первая трагедия с самолетом произошла осенью 2018 года в Индонезии, она унесла жизни 189 человек. Вторая катастрофа произошла менее чем за пять месяцев спустя — в марте 2019 года, тогда в Эфиопии погибли 157 человек.
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