Большинство россиян хотят работать, не нуждаясь в деньгах

Большинство жителей России хотели бы продолжать работать даже при условии отсутствия потребности в деньгах. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные принадлежащим Григорию Березкину РБК.

Согласно результатам опроса, 78% опрошенных хотели бы работать и при отсутствии финансовой необходимости, при этом 22% предпочли бы трудиться в другом месте. Вообще не работать высказали желание 21% респондентов.

Сообщается, что 85% россиян нравится их нынешняя работа, причем в города-миллионниках это число доходит до 93%.

Ранее опрос показал, что делает россиян несчастными.

Опорос был проведен в мае 2019 года. В нем поучаствовали 1,6 тысяч человек.