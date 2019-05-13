Большинство россиян хотят работать, не нуждаясь в деньгах
Большинство жителей России хотели бы продолжать работать даже при условии отсутствия потребности в деньгах. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные принадлежащим Григорию Березкину РБК.
Согласно результатам опроса, 78% опрошенных хотели бы работать и при отсутствии финансовой необходимости, при этом 22% предпочли бы трудиться в другом месте. Вообще не работать высказали желание 21% респондентов.
Сообщается, что 85% россиян нравится их нынешняя работа, причем в города-миллионниках это число доходит до 93%.
Ранее опрос показал, что делает россиян несчастными.
Опорос был проведен в мае 2019 года. В нем поучаствовали 1,6 тысяч человек.