В Белоруссии продолжат диалог с Россией о компенсации за налоговый маневр

Глава белорусского министерства экономики Дмитрий Крутой заявил, что страна продолжит переговоры с российской стороной о компенсации потерь от реализации налогового маневра в России. Об этом он рассказал в интервью «Беларусь-1».

По его словам, переговоры Белоруссии и России по вопросам компенсации находятся в активной стадии. Министр отметил, что достижение договоренности с Москвой станет «дополнительным плюсом».

«При расчете прогноза (социально-экономического развития страны. — «Газета.Ru») на 2019 год мы не учитывали возможную компенсацию по налоговому маневру», — добавил Крутой.

Министр сказал, что в настоящее время Белоруссия исходит из пессимистических оценок, так как нет окончательных решений по нефтяной сфере и по цене на газ для страны на 2020 год.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о налоговом маневре.