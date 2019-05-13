В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС

Глава белорусского министерства экономики Дмитрий Крутой заявил, что страна выступает за введение моратория на принятие препятствующих взаимной торговле нормативно-правовых актов в Евразийском экономическом союзе.

Об этом он рассказал в интервью «Беларусь-1».

Министр отметил, что идея введения моратория обсуждается, «но для этого надо вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС». По его словам, право вето негативно отражается на устранении различных барьеров.

«Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето», — подчеркнул Крутой.

Он добавил, в настоящее время существует 17 препятствий, которые нужно было устранить еще в 2018 году, но 16 из них продолжают существовать.

«Механизм, который мы (страны ЕАЭС. — «Газета.Ru») договорились использовать в рамках устранения препятствий, на сегодняшний день работает очень слабо», — продолжил Крутой.

Он сделал прогноз, согласно которому порядка 15 препятствий должны решиться в следующем цикле.

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