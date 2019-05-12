Израиль выбрал место на Голанах для строительства поселка в честь Трампа

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Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля выбрали на Голанских высотах место для строительства поселка в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, таким способом власти страны хотят отблагодарить американского лидера за то, что тот недавно признал Голаны частью израильского государства, несмотря на претензии на них со стороны Сирии.

«Настоящим информирую вас, что мы уже нашли место на Голанах, где это новое поселение будет создано», — отметил Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху пообещал назвать в честь Трампа поселок на Голанах.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.

Москва последовательно ориентируется на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы.