Возможность возвращения «Приватбанка» Коломойскому оценили в Киеве

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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк прокомментировал возможность возвращения «Приватбанка» его бывшим владельцам, одним из которых является украинский олигарх Игорь Коломойский. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если предположить, что суды высших инстанций это решение поддержат, то его невозможно будет исполнить», — сказал Данилюк.

По его словам, «Приватбанка» невозможно вернуть бывшим владельцам.

Он также добавил, что поэтому экс-собственники банка требуют компенсацию.

Ранее сообщалось, что Коломойский подал пять новых исков по делу «Приватбанка».