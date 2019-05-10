Рубль снижается к доллару и евро

Рубль умеренно снижается на открытии торгов по отношению к доллару и евро. Это следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10.11 курс доллара расчетами «завтра» рос на 7 копеек — до 65,14 рубля. В свою очередь курс евро повышался на 31 копейку — до 73,17 рубля.

Российский рынок акций снижается в начале торгов. По состоянию на 10.16 индекс Мосбиржи уменьшался на 0,3% — до 2537 пунктов, индекс РТС падал на 0,5% — до 1227 пунктов.

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