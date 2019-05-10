Эстония попросит для России новых санкций

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поднимет в Брюсселе вопрос о новых антироссийских санкциях. Об этом он заявил в интервью Eesti Päevaleht.

По его словам, Россия заслуживает санкции, поскольку применяет силу и действует агрессивно в отношении соседних стран.

Кроме того, поводом ответных действий в отношении Москвы эстонский политик считает выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Ранее заявку на российские паспорта смогли подать и жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Ожидается, что встреча министров иностранных дел, на которой Рейнсалу поднимет вопрос санкций, состоится 14 мая.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят признать выданные в Донбассе паспорта РФ недействительными.