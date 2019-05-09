Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ-100 из эксплуатации

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Вице-премьер России Юрий Борисов оценил вероятность вывода SSJ-100 из эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у правительственной комиссии пока нет претензий к самолетам этой модели.

«Работа не завершена, рано делать выводы, давайте подождем», — добавил Борисов.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в катастрофе с самолетом SSJ-100.