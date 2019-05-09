В Госдуме ответили на слова Помпео остановить «Северный поток — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских дал комментарий после того, как американский госсекретарь Майк Помпео призвал предотвратить реализацию «Северного потока — 2», сообщает RT.
По словам Ананских, американская сторона не в первый раз делает подобное заявление. Он подчеркнул, что все понимают, что заявления Соединенных Штатов являются политическими.
«Высказывания Помпео и других представителей американского политического истеблишмента направлены только на то, чтобы навязать свой дорогой газ Европе», — сказал Ананских.
Он добавил, что европейские страны принимают решение самостоятельно, и выразил уверенность в том, что подобные высказывания США прозвучат еще не раз до начала поставок газа.
Ранее Помпео заявил, что Вашингтон должен помешать России реализовать проект по строительству газопровода «Северный поток — 2».