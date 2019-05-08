Путин поручил разобраться с «пробелами и проблемами» нацпроектов

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Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию заявил, что ответственным лицам необходимо в «кратчайшие сроки» разобраться со всеми проблемами, которые есть в национальных проектах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент отметил, что следует «закрывать правовые долги», решить «финансовые вопросы», а также ликвидировать другие «пробелы и проблемы» в нацпроектах. Он подчеркнул, что не по всем проектам в данный момент имеется необходимая правовая база.

Путин добавил, что ему известно о «сбоях в финансировании» отдельных нацпроектов и напомнил, что уже обсуждал этот вопрос с должностными лицами.

Ранее Путин поручил прокуратуре контролировать расходы на нацпроекты.

«Газета.Ru» следит онлайн за выступлением Путина на совете по стратегическому развитию.