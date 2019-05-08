Россия и Иран облегчат визовый режим

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия и иранская сторона упростят визовый режим для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что упрощенная визовая режима будет предоставлена для предпринимателей.

По мнению Лаврова, этот шаг поспособствует развитию контактов.

Лавров объявил, что уже подписан соответствующий протокол с министром внутренних дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен упростить получение виз для «добросовестных» туристов.