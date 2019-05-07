Двое объявлены в розыск по делу о грязной нефти в «Дружбе»

Два человека объявлены в розыск по делу о загрязненной нефти в нефтепроводе «Дружба», сообщает РИА «Новости».

Подозреваемые, пытаясь скрыть хищение нефти, поставили нефть с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений в узел слива нефти у села Николаевка. Затем загрязненная нефть попала в нефтехранилище в селе Лопатино того же района, а затем в систему магистрального трубопровода.

Также по делу о загрязнении российской нефти были задержаны четыре человека.

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефти из России из-за ее качества, а 30 апреля остановила его полностью.