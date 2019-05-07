Официальный курс евро снизился до 73,08 руб.

Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Курс доллара при этом снизился на 11,84 копейки, составив 65,2166 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, 8 мая, сократилась на 7,78 копейки — 68,7559 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль мало меняется к доллару и евро на открытии торгов.

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