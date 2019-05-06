В Кремле отреагировали на возможный приезд Мадуро в Россию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса, анонсировавшего возможный приезд лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Арреаса отметил, что Венесуэла собралась поучаствовать в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В Россию может поехать и Мадуро, потому что он хочет увидеться с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам Пескова, он не знает, приедет ли Мадуро в Санкт-Петербург.

Ранее в МИД Венесуэлы рассказали, что Мадуро и Путин постоянно на связи.