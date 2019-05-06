SCMP: Китай пересматривает переговоры с США

Главный переговорщик от КНР на торговых переговорах с США может поехать на очередной раунд в США позже запланированного, сообщает South China Morning Post.

По данным источников издания, поездка вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ может быть отложена на несколько дней, или поездка может быть отменена полностью.

Источник подчеркнул, что решение еще не принято.

Ранее сообщалось, что Китай может отменить переговоры после заявления президента США Дональда Трампа по поводу ввода пошлин на некоторые китайские товары.