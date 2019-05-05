Трамп увеличит пошлины на ряд китайских товаров до 25%

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что намеревается увеличить пошлины на ряд китайских товаров. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, пошлины увеличатся в пятницу, 10 мая, с 10 до 25%. При этом он не исключил введения пошлин и на другие товары.

«Дополнительные товары на $325 млрд, которые Китай посылает нам, пока не облагаются пошлинами, но вскоре будут, в размере 25%», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что США намерены надолго сохранить пошлины против Китая.