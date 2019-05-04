Санкции США в торговле с Ираном осудили в ЕС

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Министры иностранных дел Франции, Великобритании и ФРГ, а также глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступили против санкций США в торговле с Ираном. Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД ФРГ.

Как отмечается, они осудили Соединенные Штаты за то, что те решили не продлевать послабления относительно торговли с Ираном.

«Мы... с сожалением и обеспокоенностью принимаем к сведению решение США не продлевать послабления по нефтяным сделкам с Ираном», — указано в их сообщении.

Кроме того, они выразили сожаление относительно выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Ране сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки иранской нефти.