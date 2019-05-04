Качество поступившей нефти из России оценили в Белоруссии

В концерне «Белнефтехим» подтвердили поступление качественной нефти из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, персонал лаборатории провел анализ поступившей нефти и подтвердил ее соответствие стандарту.

Уточняется, что 6 мая Мозырский НПЗ, куда поступила по нефтепроводу «Дружба» качественная российская нефть, планирует начать ее переработку.

Ранее о поступлении качественной нефти в Белоруссию сообщили в Минэнерго.

7 мая ожидается нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга.