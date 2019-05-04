О поступлении качественной нефти в Белоруссию сообщили в Минэнерго

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Качественная нефть поступила по трубопроводу «Дружба» на узел учета Мозырского НПЗ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго России.

Как отмечается, поступившая нефть отвечает показателям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия».

«Идет подготовка к ее приему на НПЗ», — отметили в министерстве.

Уточняется, что 7 мая ожидается нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга.

Ранее сообщалось, что Белоруссия полностью остановила прием российской нефти по «Дружбе».

После этого российский президент Владимир Путин потребовал от главы Транснефти исправить ситуацию с «грязной» нефтью.