О поступлении качественной нефти в Белоруссию сообщили в Минэнерго
Качественная нефть поступила по трубопроводу «Дружба» на узел учета Мозырского НПЗ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго России.
Как отмечается, поступившая нефть отвечает показателям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия».
«Идет подготовка к ее приему на НПЗ», — отметили в министерстве.
Уточняется, что 7 мая ожидается нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга.
Ранее сообщалось, что Белоруссия полностью остановила прием российской нефти по «Дружбе».
После этого российский президент Владимир Путин потребовал от главы Транснефти исправить ситуацию с «грязной» нефтью.