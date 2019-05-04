Deutsche Bank не должен передавать данные о Трампе конгрессу, считают его адвокаты

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Адвокаты президента США Дональда Трампа считают, что Deutsche Bank не должен передавать данные об американском лидере конгрессу. Об этом сообщает Law&Crime.

Как отмечается, юристы ходатайствовали о наложении временного судебного запрета, чтобы заблокировать повестки с требованием предоставить финансовые данные.

Адвокаты ссылаются на данные банков, по информации которых в запрашиваемых документах содержится информация не только о президенте США, но и о членах его семьи, ряде его предприятий, сотрудниках и т.д. Юристы считают, что это требование чрезмерно, и может нанести большой ущерб американскому лидеру и его семье.

Ранее сообщалось, что Трамп подал в суд на Deutsche Bank.