Посол США раскритиковал нерешительность Германии в отношении России

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Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2» новыми санкциями. Об этом пишет Focus.

По словам посла, реализация проекта делает Европу более зависимой от российской стороны. Также он назвал роль экс-канцлера Германии Герхард Шредера при строительстве газопровода «невозможной». Кроме того, Гренелл раскритиковал нерешительность страны в отношении России.

«Абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо!»— сказал Гренелл.

Он добавил, что именно так все и произошло.

Ранее в ФРГ потребовали объявить посла США персоной нон грата.