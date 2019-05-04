США сделали исключение из антииранских санкций для России
В Белом доме проинформировали о том, что Соединенные Штаты предоставили 90-дневные исключения для трех проектов в Иране, передает РИА «Новости».
Как отмечается, речь идет о проектах в Фордо, Араке и Бушере. Последний из них является проектом России и Ирана АЭС «Бушер».
«В частности, мы разрешаем продолжать следующие мероприятия в области ядерного нераспространения на срок 90 дней», — говорится в документе.
Ранее США допустили ужесточение «ядерных санкций» против Ирана.