США и Словакия осудили «Северный поток — 2»
Американский президент Дональд Трамп и его коллега из Словакии Петер Пеллегрини провели переговоры в Вашингтоне, по итогам которых приняли совместное заявление против реализации «Северного потока — 2», передает РИА «Новости».
В документе страны высказались в поддержку реверсных поставок газа на территорию Украины и подчеркнули, что энергетическая безопасность имеет ключевое значение для нацбезопасности.
«Мы вновь заявляем о своем неприятии использования энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая Nord Stream 2», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Австрия поддержала «Северный поток — 2».