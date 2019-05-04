США и Словакия осудили «Северный поток — 2»

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Американский президент Дональд Трамп и его коллега из Словакии Петер Пеллегрини провели переговоры в Вашингтоне, по итогам которых приняли совместное заявление против реализации «Северного потока — 2», передает РИА «Новости».

В документе страны высказались в поддержку реверсных поставок газа на территорию Украины и подчеркнули, что энергетическая безопасность имеет ключевое значение для нацбезопасности.

«Мы вновь заявляем о своем неприятии использования энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая Nord Stream 2», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Австрия поддержала «Северный поток — 2».