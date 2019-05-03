Глава МВФ дала Порошенко обещание

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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард пообещала президенту Украины Петру Порошенко, что и дальше будет помогать Украине, передает РИА «Новости».

Отмечается, что они поговорили по телефону.

«Я поблагодарила президента Петра Порошенко за тесное сотрудничество в период его президентства, в ходе которого Украина успешно вернулась к макроэкономической стабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014-15 годов», — заявила Лагард.

Она уточнила, что стороны пришли к общему понимаю, что «многое еще предстоит сделать для завершения трансформации Украины».

«Фонд готов и впредь поддерживать Украину в этих усилиях», — говорится в заявлении Лагард.

Ранее сообщалось, что Украина хочет получить $615 млн финансовой помощи в 2019 году.