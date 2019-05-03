США пригрозили ФРГ санкциями за «Северный поток — 2»

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Посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в «Северном потоке — 2». Об этом сообщает Focus.

По его словам, в Вашингтоне считают, что газопровод «Северный поток — 2» имеет высокий санкционный риск.

Он также добавил, что США выступают против реализации данного проекта.

Гренелл подчеркнул, что немецкие компании могут попасть под санкции за участие в строительстве газопровода.

Ранее глава минэнерго США Рик Перри заявил, что газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются инструментами «пагубного влияния» России.