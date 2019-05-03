США пригрозили ФРГ санкциями за «Северный поток — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в «Северном потоке — 2». Об этом сообщает Focus.
По его словам, в Вашингтоне считают, что газопровод «Северный поток — 2» имеет высокий санкционный риск.
Он также добавил, что США выступают против реализации данного проекта.
Гренелл подчеркнул, что немецкие компании могут попасть под санкции за участие в строительстве газопровода.
Ранее глава минэнерго США Рик Перри заявил, что газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются инструментами «пагубного влияния» России.