Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию
Казахстанский национальный газовый оператор АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию республики в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, речь идет о возобновлении транзита по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».
Как отмечается, транзит туркменского газа через газотранспортную систему Казахстана был прекращен в 2016 году.
Ранее сообщалось, что в Германии заинтересованы возможными поставками газа из Туркмении.