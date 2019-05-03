Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию

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Казахстанский национальный газовый оператор АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию республики в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о возобновлении транзита по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».

Как отмечается, транзит туркменского газа через газотранспортную систему Казахстана был прекращен в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в Германии заинтересованы возможными поставками газа из Туркмении.