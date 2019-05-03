О деградации экономики Украины рассказали в Киеве

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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что украинская экономика находится в ужасающем состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы становимся все менее привлекательными для инвесторов. У нас идет колоссальное разрушение инфраструктуры», — сказал Суслов.

По его словам, Украина потеряла почти всю свою промышленность.

Он также добавил, что в ближайшем будущем у Украины «нет перспектив развития».

Ранее сообщалось, что НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины.