О деградации экономики Украины рассказали в Киеве
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что украинская экономика находится в ужасающем состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы становимся все менее привлекательными для инвесторов. У нас идет колоссальное разрушение инфраструктуры», — сказал Суслов.
По его словам, Украина потеряла почти всю свою промышленность.
Он также добавил, что в ближайшем будущем у Украины «нет перспектив развития».
Ранее сообщалось, что НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины.