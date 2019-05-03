Россия купила золота больше всех в 2019 году, сообщает Bloomberg
В первом квартале текущего года Россия стала крупнейшим покупателем золота, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Отмечается, что в первом квартале 2019 года страны купили 145,5 т золота, что на 68% больше аналогичного показателя прошлого года. В агентстве не уточнили, сколько золота купила Россия, однако добавили, что Китай, Казахстан, Турция, Эквадор, Колумбия и Катар также были среди самых активных покупателей драгоценного металла в начале года.
В Bloomberg отметили, что возросшая активность на рынке золота свидетельствует о желании стран уменьшить зависимость от доллара.
Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли до $489,5 млрд.