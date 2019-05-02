ЕС и США продолжат работать в сфере энергобезопасности Украины

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Еврокомиссар по вопросам энергетики Ариас Каньете заявил, что ЕС намерен продолжить сотрудничество с США по вопросу энергетической безопасности на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, они ведут сейчас продуктивный диалог относительно проведения Украиной энергетических реформ.

Кроме того, обсуждается вопрос по разделению функций «Нафтогаза», что должно обеспечить конкурентоспособный прозрачный рынок газа на Украине, подчеркнул Каньете.

Он также попросил обратить внимание на обеспечение энергобезопасности в стране.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по поводу будущего газового транзита через Украину. Однако переговоры не привели к ощутимым результатам.