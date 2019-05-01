Подешевел газ для украинцев
Тариф на газ для украинского населения с 1 мая снизился. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Как отмечается, теперь стоимость газа на Украине в районе $312 за тыс. куб. м.
Уточняется, что данное решение было принято кабинетом министров и украинской компанией «Нафтогаз».
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогазу» следует искать дешевый газ по всему миру.
По его словам, это необходимо для снижения финансовой нагрузки на население Украины.