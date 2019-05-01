Подешевел газ для украинцев

<img src="//img.gazeta.ru/files3/839/12224839/RIAN_5753788.HR-pic905-895x505-20121.jpg">

Тариф на газ для украинского населения с 1 мая снизился. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Как отмечается, теперь стоимость газа на Украине в районе $312 за тыс. куб. м.

Уточняется, что данное решение было принято кабинетом министров и украинской компанией «Нафтогаз».

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогазу» следует искать дешевый газ по всему миру.

По его словам, это необходимо для снижения финансовой нагрузки на население Украины.