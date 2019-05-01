Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, регулятор принял это решение из-за «политической нестабильности и напряженности».
Как отмечается, всем авиакомпанию США необходимо покинуть Венесуэлу в течение 48 часов.
При этом речь также идет о сотрудниках компаний, которые находятся на территории республики.
Ранее сообщалось, что American Airlines прекратила полеты в Венесуэлу.