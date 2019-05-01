FT: Трамп смягчил позицию на переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп смягчил позицию на торговых переговорах с Китаем ради заключения сделки. Об этом сообщает The Financial Times.
По данным издания, США исключили из переговоров требование о прекращении КНР «случаев кибершпионажа».
Как отмечается, Трамп распорядился убрать этот пункт, чтобы положить конец противоречиям.
При этом требование американской стороны «сводилось к обвинениям» в кибератаках со стороны Китая.
Ранее сообщалось, что США и Китай близки к заключению торговой сделки.