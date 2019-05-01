FT: Трамп смягчил позицию на переговорах с Китаем

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Президент США Дональд Трамп смягчил позицию на торговых переговорах с Китаем ради заключения сделки. Об этом сообщает The Financial Times.

По данным издания, США исключили из переговоров требование о прекращении КНР «случаев кибершпионажа».

Как отмечается, Трамп распорядился убрать этот пункт, чтобы положить конец противоречиям.

При этом требование американской стороны «сводилось к обвинениям» в кибератаках со стороны Китая.

Ранее сообщалось, что США и Китай близки к заключению торговой сделки.