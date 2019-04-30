В водах России началась укладка труб «Северного потока — 2»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/565/12249565/nsp2-pioneering-spirit-mobilising-to-join-construction-fleet-1-wolfram-scheible-201812-large-rgb-pic905-895x505-28972.jpg">

Оператор Nord Stream 2 AG проинформировал о том, что судно-трубоукладчик Solitaire начал укладывать газопровод «Северный поток — 2» в водах России. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, работы будут осуществляться круглосуточно и без выходных.

«100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах будет уложено в течение одного месяца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время всего уложили более 1100 км газопровода.

Ранее «Газпром» допустил задержку строительства «Северного потока — 2».