В водах России началась укладка труб «Северного потока — 2»
Оператор Nord Stream 2 AG проинформировал о том, что судно-трубоукладчик Solitaire начал укладывать газопровод «Северный поток — 2» в водах России. Об этом сообщается на сайте организации.
Как отмечается, работы будут осуществляться круглосуточно и без выходных.
«100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах будет уложено в течение одного месяца», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время всего уложили более 1100 км газопровода.
Ранее «Газпром» допустил задержку строительства «Северного потока — 2».