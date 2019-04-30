Официальный курс евро вырос на 11 копеек

Официальный курс евро на среду, 1 мая, вырос на 10,72 копейки, составив 72,3096 рубля. Это следует из данных на сайте Банка России.

Курс доллара сократился на 6,03 копейки до 64,6314 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, увеличилась на 1,51 копейки — до 68,0866 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов.

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