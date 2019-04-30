Названы новые профессии в России

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Во ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся на российском рынке труда в последние годы. Эту информацию организация предоставила RT.

Как отмечается, в списке, в частности, фигурирует оператор беспилотных летательных аппаратов. В нем также упоминаются специалисты по промышленной робототехнике, менеджменту космических продуктов, большим данным, а также интеграции облачных приложений.

По словам директора по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирины Волошиной, новые профессии появляются в связи с развитием технологий, а также различных общественных процессов.

«Например, увеличение миграционных потоков послужило предпосылкой к возникновению такой профессии, как специалист по трудовой миграции...», — отметила Волошина.

Ранее были названы самые опасные сферы деятельности.