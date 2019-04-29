«Газпром» допустил задержку строительства «Северного потока — 2»

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Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» может быть построен позже намеченного срока. Об этом сообщает ТАСС.

Хандога напомнил, что ранее Датское энергетическое агентство потребовало от проектной компании подать еще одну заявку на обхождение острова Борнхольм.

«Таким образом, сейчас на рассмотрении датских властей находятся три заявки по маршруту укладки газопровода: в территориальных водах и исключительной экономической зоны Дании», — добавил Хандога.

По его словам, в настоящий момент уложены 1 тыс. 125 км трубопровода в Балтийском море. Он настоял, что в данный момент «Северный поток — 2» планируется сдать до конца года, однако не исключил задержки строительства.

Ранее стала известна степень готовности «Северного потока — 2».