WSJ: США хотели запретить полеты Boeing 737 MAX в 2018 году
Федеральное управление гражданской авиации США в 2018 году рассматривало возможность запрета полетов лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, регулятор хотел предпринять подобные меры после крушения самолета Lion Air в ноябре 2018 года.
Как отмечается, это было связано с тем, что в лайнерах отсутствовала стандартная функция безопасности.
При этом речь идет о функции предупреждения пилотов о неисправных датчиках угла атаки, которая входила только в дополнительный пакет опций 737 MAX.
Ранее СМИ сообщили, что Boeing не уведомила об отсутствии стандартного сигнала тревоги на 737 MAX.