Медведев поручил проверить качество нефти, идущей по «Дружбе»
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил создать межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства энергетики, поступившем в «Газету.Ru».
Как отмечается, глава ведомства Александр Новак уже отдал соответствующий приказ.
В комиссию войдут руководители и заместители федеральных государственных органов. Среди них Минэнерго, Минпромторг, ФАС, Роснедра, Ростехнадзор, Росстандарт и ПАО «Транснефть».
Ранее сообщалось, что Медведев дал неделю на поиск виновных в российской «грязной» нефти.