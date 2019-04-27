Медведев поручил проверить качество нефти, идущей по «Дружбе»

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Глава правительства Дмитрий Медведев поручил создать межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства энергетики, поступившем в «Газету.Ru».

Как отмечается, глава ведомства Александр Новак уже отдал соответствующий приказ.

В комиссию войдут руководители и заместители федеральных государственных органов. Среди них Минэнерго, Минпромторг, ФАС, Роснедра, Ростехнадзор, Росстандарт и ПАО «Транснефть».

Ранее сообщалось, что Медведев дал неделю на поиск виновных в российской «грязной» нефти.