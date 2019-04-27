На призыв к блокировке «Северного потока — 2» ответили в ФРГ

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Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг прокомментировала обещание кандидата на пост главы ЕК Манфреда Вебера по блокировке строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщает ZDF.

По ее словам, действия Вебера в отношении газопровода являются «безответственными».

Она также добавила, что Европе необходимо газовое обеспечение для перехода на чистые источники энергии.

Швезиг подчеркнула, что Веберу следует представлять интересы Германии.

Ранее сообщалось, что Вебер пообещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2».