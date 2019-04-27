Путин: Украина получает газ в два раза дороже, чем могла бы

Российский лидер Владимир Путин заявил, что украинская сторона получает газ в два раза дороже, чем могла бы, передает ТАСС.

Путин отметил, что Украина могла бы получать газ в два раза дешевле при переходе на прямые поставки. Президент подчеркнул, что рассказывал об этом представителям украинской оппозиции Виктору Медведчуку и Юрию Бойко.

«Ведь Украина раза в два получает дороже газ, чем могла бы получать», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту.