Климкин призвал к «секторальным санкциям» против России

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что санкции против России из-за упрощения порядка выдачи российских паспортов в Донбассе должны быть секторальными и экономическими, передает РИА «Новости».

По его словам, данный вопрос уже обсуждается.

«Тут, я считаю, мы должны думать про секторальные и экономические санкции», — сказал Климкин.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы.