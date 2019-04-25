Польша остановила транзит российской нефти по «Дружбе»

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PERN, компания-оператор польского участка трубопровода «Дружба», в телефонограмме объявила о прекращении транзита российской нефти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.

Вериго уточнил, что польскую сторону не устраивает качество поступающей на пункт «Адамово» российской нефти. По его словам, приостановка транзита «на неопределенный срок» началась 25 апреля в 00.00 мск.

«На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты», — сказал Вериго.

При этом, добавил представитель белорусской компании, Украина продолжает получать российскую нефть по «Дружбе» в объеме 40 тыс. т в сутки.

Ранее стало известно, что в Белоруссии скопилось более 1 млн т грязной российской нефти.