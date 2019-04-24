Глава ВТБ видит шанс в восстановлении отношений России с США и Украиной

Результаты доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, не установившие факты вмешательства России в выборы США, могут стать одной из причин пересмотра российско-американских отношений, считает глава ВТБ Андрей Костин.

«Надеюсь, доклад Мюллера поможет начать пересмотр поведения американских политиков касательно России и, может быть, у нас будет новый старт в наших отношениях между Россией и США», — сказал Костин в интервью телеканалу CNBC.

Но он оговорился – в США идет внутриполитическая борьба и пока неясно, решит ли президент Дональд Трамп разыграть «российскую карту».

«Несмотря на то, что Мюллеру не удалось обнаружить никаких доказательств сговора между Трампом и Россией, все равно с Капитолийского холма звучат голоса о том, что нужно объявить ему импичмент, что его нужно сместить с его поста, так что я боюсь, что Трампу придется и дальше бороться за выживание», — констатировал Костин.

По его мнению, наложенные на Россию санкции вредят всем, но причин для принятия новых ограничительных мер нет.