Названы самые опасные сферы деятельности

В Роструде назвали самые опасные сферы профессиональной деятельности в России, сообщает RT.

Рейтинг был составлен на основе смертельных несчастных случаев в 2018 году.

Как отмечается, первую строчку занимает строительство. Количество летальных исходов на стройках составило 21% от общего количества смертей на трудовом производстве.

На втором месте — обрабатывающие производства (17%), на третьем — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (13%).

Общее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве в 2018 году составило 5,4 тыс.

Подчеркивается, что больше половины всех несчастных случаев (55%) произошли из-за плохой организации труда.

Ранее сообщалось, что Минтруд назвал профессии, по которым легче всего найти работу.