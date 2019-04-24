Названы самые опасные сферы деятельности
В Роструде назвали самые опасные сферы профессиональной деятельности в России, сообщает RT.
Рейтинг был составлен на основе смертельных несчастных случаев в 2018 году.
Как отмечается, первую строчку занимает строительство. Количество летальных исходов на стройках составило 21% от общего количества смертей на трудовом производстве.
На втором месте — обрабатывающие производства (17%), на третьем — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (13%).
Общее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве в 2018 году составило 5,4 тыс.
Подчеркивается, что больше половины всех несчастных случаев (55%) произошли из-за плохой организации труда.
Ранее сообщалось, что Минтруд назвал профессии, по которым легче всего найти работу.