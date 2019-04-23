Мэрия Екатеринбурга не смогла потратить два миллиарда рублей

В Екатеринбурге Депутаты думы утвердили отчет администрации города об исполнении муниципального бюджета за 2018 год, несмотря на появившиеся вопросы к документу, сообщает «URA.RU».

Как заявила в своем докладе начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева, расходная часть бюджета исполнена на 96%. Администрация города смогла потратить 42 млрд 129 млн рублей, что почти на 2 млрд меньше запланированного.

При этом депутаты отметили, что недофинансирована программа развития муниципального транспорта и дорожного хозяйства.

Более чем в два раза меньше получила программа газификации отдаленных территорий. 188 млн рублей не поступило на проектирование и строительство линий скоростного трамвая.

Недофинансирование связали с экономией бюджетных средств, в ряде случаев деньги невозможно было выделить из-за отсутствия необходимых проектных документов.

Ранее в мэрии Екатеринбурга не смогли объяснить, как потратили 460 млн на «патриотизм» молодежи.