На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику

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В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Кивы, он считает, что эта фабрика была украдена у украинцев.

«Фабрика, которая сейчас почему-то называется Roshen, обязательно будет возвращена народу», — заявил Кива.

Он добавил, что в настоящее время можно надеяться на «прозрачное и должное» рассмотрение искового заявления.

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