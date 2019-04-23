Россияне массово продают дачи

В стране выросло число россиян, которые хотят продать собственную дачу. Об этом пишет «Российская газета».

Согласно данным издания, в первом квартале этого года количество предложений о продаже дач выросло почти на 22% по сравнению с прошлым годом. При этом спрос на загородные участки также увеличился на 0,7%.

По мнению экспертов, такая ситуация объясняется дачной реформой, в том числе ужесточением норм регистрации недвижимости.

Ранее сообщалось, что кадастровая палата дала советы по покупке дачи.