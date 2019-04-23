Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из-за нефти из России
Минск принял решение временно приостановить экспорт светлых нефтепродуктов — бензинов и дизельного топлива — на Украину, в Польшу и страны Балтии. Об этом заявил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, передает ТАСС.
По его словам, это связано с поставками некачественной нефти из России.
«На текущий момент [контрактные обязательства] приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», — сказал Гриб.
Ранее сообщалось, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали тему ухудшения качества нефти.
21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России.