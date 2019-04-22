Болтон потребовал от Ирана изменить поведение
Помощник по нацбезопасности президента США Джон Болтон призвал Тегеран изменить поведение. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По его словам, действия США посылают Ирану ясный сигнал.
«Иранский режим должен понимать, что он обязан изменить свое поведение сейчас», — заявил Болтон.
Он добавил, что в противном случае Тегеран продолжит платить за дестабилизирующую активность, вредящую народу страны.
Ранее Иран пообещал ответить США после решения по санкциям.