Болтон потребовал от Ирана изменить поведение

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Помощник по нацбезопасности президента США Джон Болтон призвал Тегеран изменить поведение. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, действия США посылают Ирану ясный сигнал.

«Иранский режим должен понимать, что он обязан изменить свое поведение сейчас», — заявил Болтон.

Он добавил, что в противном случае Тегеран продолжит платить за дестабилизирующую активность, вредящую народу страны.

Ранее Иран пообещал ответить США после решения по санкциям.